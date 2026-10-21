Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras - Divulgação / Fluminense

Fluminense está escalado para enfrentar o PalmeirasDivulgação / Fluminense

Publicado 21/10/2026 20:35 | Atualizado 21/10/2026 20:39

O volante Martinelli, de 24 anos, será desfalque do Fluminense na partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (21), pela semifinal da Libertadores, em São Paulo. O Tricolor divulgou que apesar do jogador ter sido relacionado não terá condições de entrar em campo.

"O meia Martinelli saiu no intervalo do jogo de ida da semifinal da Libertadores após torção no joelho esquerdo e fez tratamento para ser relacionado no jogo da volta. No treino desta segunda-feira, o atleta sentiu dores novamente e seguiu o tratamento, inclusive no hotel da concentração da equipe em São Paulo. Em teste físico no pré-jogo, ficou decidido pela não utilização do jogador na partida. Martinelli será reavaliado no retorno ao Rio de Janeiro.", divulgou a assessoria do Fluminense.

Sem Martinelli, o volante Hércules será a única mudança em relação ao time que começou a partida contra o Palmeiras na semana passada. O Fluminense está escalado com: Fábio, Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Hércules, Nonato, Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk.

Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 14, no Maracanã. O volante, porém, não sofreu danos estruturais graves e, por isso, passou por tratamento intensivo em dois turnos durante a última semana. O camisa 8 não foi relacionado para o jogo contra o Santos, no último domingo (18), no Maracanã.

Martinelli é um dos principais jogadores do elenco tricolor. Em 2026, marcou um gol e cinco assistências em 41 jogos, sendo 40 entre os titulares. As boas atuações fizeram com que o volante fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção entre o fim de setembro e o início de outubro, na primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo de 2026.

O atacante Germán Cano ficará como opção no banco de reservas e poderá ser utilizado pelo técnico Marcão. O centroavante argentino, de 38 anos, se recuperou de uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa direita durante a partida de ida contra o Platense, nas quartas de final da Libertadores.



Germán Cano tinha previsão de retorno em até oito semanas, mas apresentou rápida evolução. O período sem jogos por causa da Data Fifa também contribuiu para acelerar a recuperação. Ídolo tricolor, o argentino entrou para a história do Fluminense após ser o artilheiro da conquista da Libertadores de 2023 e ter sido eleito o Rei da América do mesmo ano.