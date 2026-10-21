Fluminense está escalado para enfrentar o PalmeirasDivulgação / Fluminense

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Pedro Logato
O volante Martinelli, de 24 anos, será desfalque do Fluminense na partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (21), pela semifinal da Libertadores, em São Paulo. O Tricolor divulgou que apesar do jogador ter sido relacionado não terá condições de entrar em campo.
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"O meia Martinelli saiu no intervalo do jogo de ida da semifinal da Libertadores após torção no joelho esquerdo e fez tratamento para ser relacionado no jogo da volta. No treino desta segunda-feira, o atleta sentiu dores novamente e seguiu o tratamento, inclusive no hotel da concentração da equipe em São Paulo. Em teste físico no pré-jogo, ficou decidido pela não utilização do jogador na partida. Martinelli será reavaliado no retorno ao Rio de Janeiro.", divulgou a assessoria do Fluminense.
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Sem Martinelli, o volante Hércules será a única mudança em relação ao time que começou a partida contra o Palmeiras na semana passada. O Fluminense está escalado com: Fábio, Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Hércules, Nonato, Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk.
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Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 14, no Maracanã. O volante, porém, não sofreu danos estruturais graves e, por isso, passou por tratamento intensivo em dois turnos durante a última semana. O camisa 8 não foi relacionado para o jogo contra o Santos, no último domingo (18), no Maracanã.
Martinelli é um dos principais jogadores do elenco tricolor. Em 2026, marcou um gol e cinco assistências em 41 jogos, sendo 40 entre os titulares. As boas atuações fizeram com que o volante fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção entre o fim de setembro e o início de outubro, na primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo de 2026.
O atacante Germán Cano ficará como opção no banco de reservas e poderá ser utilizado pelo técnico Marcão. O centroavante argentino, de 38 anos, se recuperou de uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa direita durante a partida de ida contra o Platense, nas quartas de final da Libertadores.
Germán Cano tinha previsão de retorno em até oito semanas, mas apresentou rápida evolução. O período sem jogos por causa da Data Fifa também contribuiu para acelerar a recuperação. Ídolo tricolor, o argentino entrou para a história do Fluminense após ser o artilheiro da conquista da Libertadores de 2023 e ter sido eleito o Rei da América do mesmo ano.