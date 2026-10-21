Fluminense está escalado para enfrentar o PalmeirasDivulgação / Fluminense
Martinelli será desfalque do Fluminense contra o Palmeiras
Volante, de 24 anos, voltou a sentir dores e será reavaliado no retorno para o Rio de Janeiro depois da partida da Libertadores
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Tricolor terá pela frente o Palmeiras na briga por uma vaga na final, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque
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