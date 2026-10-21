Martinelli foi relacionado para a semifinal contra o Palmeiras - Divulgação/Fluminense FC

Martinelli foi relacionado para a semifinal contra o PalmeirasDivulgação/Fluminense FC

Publicado 21/10/2026 19:47 | Atualizado 21/10/2026 19:54

Fluminense terá um reforço de peso para o jogo decisivo contra o Palmeiras. Recuperado de uma torção no joelho esquerdo, o volante Martinelli foi relacionado para a partida desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela volta da semifinal. Com isso, o Time de Guerreiros deve ter força máxima para o confronto com o Alviverde.

Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 14, no Maracanã. O volante, porém, não sofreu danos estruturais graves e, por isso, passou por tratamento intensivo em dois turnos durante a última semana. O camisa 8 não foi relacionado para o jogo contra o Santos, no último domingo (18), no Maracanã.

A indefinição sobre a presença de Martinelli permaneceu até a véspera da partida. O volante reclamou de dores durante o treino da última terça-feira (19), no CT Carlos Castilho. Ele correu e chutou a bola para ter uma percepção mais completa, mas ainda alegou incômodo. Apesar de ter sido relacionado, a presença no time titular ainda é uma incógnita e depende do técnico Marcão.

Caso Martinelli não comece jogando, o técnico Marcão pode optar por Hércules e Nonato. No jogo de ida contra o Palmeiras, Hércules foi escolhido para entrar no lugar do camisa 8. Além deles, o volante Otávio também foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras e é mais uma opção à disposição do treinador para o confronto decisivo em São Paulo.

Martinelli é um dos principais jogadores do elenco tricolor. Em 2026, marcou um gol e cinco assistências em 41 jogos, sendo 40 entre os titulares. As boas atuações fizeram com que o volante fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção entre o fim de setembro e o início de outubro, na primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo de 2026.

Cano também é relacionado

Martinelli não é a única novidade do Fluminense entre os relacionados para o jogo contra o Palmeiras. Ídolo tricolor, o atacante Germán Cano também foi relacionado pelo técnico Marcão. O centroavante argentino, de 38 anos, se recuperou de uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa direita durante a partida de ida contra o Platense, nas quartas de final da Libertadores.

Germán Cano tinha previsão de retorno em até oito semanas, mas apresentou rápida evolução. O período sem jogos por causa da Data Fifa também contribuiu para acelerar a recuperação. Ídolo tricolor, o argentino entrou para a história do Fluminense após ser o artilheiro da conquista da Libertadores de 2023 e ter sido eleito o Rei da América do mesmo ano.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes

LATERAIS: Guga, Guilherme Arana, Renê e Samuel Xavier

ZAGUEIROS: Ignácio, Igor Rabello, Millán e Thiago Silva

MEIAS: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio, PH Ganso, Ruan e Savarino

ATACANTES: Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna, Soteldo e Wesley Natã