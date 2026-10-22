Thiago Silva em campo contra o Palmeiras - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Thiago Silva em campo contra o PalmeirasMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 22/10/2026 00:07 | Atualizado 22/10/2026 00:26

"Fico feliz com a nossa caminhada, enfrentamos um grande rival aqui dentro, fomos melhores que eles em 180 minutos. Nonato fez uma grande partida, acho que não merecia. Agora é cuidar dele, cuidar da cabeça, porque a pessoa pega para ele a responsabilidade e acho que não merece", disse.

Thiago Silva voltou a ter uma ótima atuação pelo Fluminense. Ele atuou uma parte do primeiro tempo pelo lado direito ao lado de Millán, porém, o colombiano sofreu uma lesão ainda na etapa complementar e com isso o veterano depois formou dupla com Ignácio.

A partida deve ter sido a última de Thiago Silva pelo Fluminense na Libertadores. Com contrato até dezembro, o zagueiro deverá encerrar sua carreira. O veterano foi finalista em 2008, chegou nas quartas de final de 2024 e nesta temporada foi até a semifinal.

O Fluminense lutou bastante, mas está fora da final da Libertadores. Em São Paulo, o Tricolor venceu o Alviverde por 1 a 0, no tempo normal, com gol de Hércules, mas acabou derrotado nas cobranças de pênaltis, nesta quarta-feira (21). Nonato acabou sendo o único jogador que desperdiçou a sua batida, e os paulistas avançaram para mais uma decisão da competição.



Nas cobranças de pênalti, Thiago Silva, Hércules e Guilherme Arana marcaram, mas Nonato acabou perdendo sua batida. Todos os cinco jogadores do Palmeiras converteram as suas cobranças e o Verdão avançou para a decisão da Libertadores.

O Palmeiras irá enfrentar o vencedor de Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O primeiro jogo na Argentina terminou empatado e com isso o vencedor do duelo que ocorre no Rio de Janeiro irá avançar para a decisão.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Neste sábado (24), o Fluminense irá encarar a Chapecoense, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). O Palmeiras entra em campo no mesmo diante contra o Bragantino, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília).