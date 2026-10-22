Marcão orienta jogadores do Fluminense contra o Palmeiras - AFP

Marcão orienta jogadores do Fluminense contra o PalmeirasAFP

Publicado 22/10/2026 00:22 | Atualizado 22/10/2026 00:26

O técnico do Fluminense, Marcão, abordou a derrota para o Palmeiras na disputa dos pênaltis , nesta quarta-feira (21), em São Paulo, que encerrou o sonho do Tricolor de conquistar o bicampeonato da Libertadores. O comandante explicou a escolha de Nonato, antes de Hulk nas cobranças dos cariocas. O volante finalizando para a defesa do goleiro Carlos Miguel.

"Ele treinou bem e estava confiante. Isso aconteceu. Hulk seria o quinto. Faz parte. Nonato estava bem na partida, foi um dos melhores em campo. Total confiança nossa. Infelizmente não fez o gol. Faz parte", afirmou.

Questionado sobre o pouco tempo dado a Wesley Natã, que novamente entrou bem e deu a assistência para o gol de Hércules, Marcão explicou o seu plano de jogo para encarar o Palmeiras, em São Paulo.

"Se você analisar o jogo todo, os atacantes trabalharam demais e por isso evitamos algumas ações do Palmeiras. É lógico que agora é fácil analisar. Entrou, já era um plano nosso de Savarino e Canobbio produzirem, de correr atrás de lateral. Isso foi a marca da nossa equipe. Não sei se o Wesley ainda está pronto para fazer isso durante os 90 minutos. A estratégia era colocar ele e o Serna em algum momento pra acontecer isso. Foi uma mudança pensada, colocamos Samuel, o menino. Pegou a defesa deles mais cansada e produziu o que tinha que produzir, tanto no Maracanã quanto aqui. Foi muito feliz. É um menino que está em evolução, e é a hora dele de somar mais minutos vai chegar", opinou.

O Fluminense lutou bastante, mas está fora da final da Libertadores. Em São Paulo, o Tricolor venceu o Alviverde por 1 a 0, no tempo normal, com gol de Hércules, mas acabou derrotado nas cobranças de pênaltis, nesta quarta-feira (21). Nonato acabou sendo o único jogador que desperdiçou a sua batida, e os paulistas avançaram para mais uma decisão da competição.



Nas cobranças de pênalti, Thiago Silva, Hércules e Guilherme Arana marcaram, mas Nonato acabou perdendo sua batida. Todos os cinco jogadores do Palmeiras converteram as suas cobranças e o Verdão avançou para a decisão da Libertadores.

O Palmeiras irá enfrentar o vencedor de Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O primeiro jogo na Argentina terminou empatado e com isso o vencedor do duelo que ocorre no Rio de Janeiro irá avançar para a decisão.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Neste sábado (24), o Fluminense irá encarar a Chapecoense, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). O Palmeiras entra em campo no mesmo diante contra o Bragantino, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília).