Danilo renovou com flamengo até fim de 2027 - Foto: Adriano Fontes / CRF

Danilo renovou com flamengo até fim de 2027Foto: Adriano Fontes / CRF

Publicado 28/10/2026 17:20

Flamengo anunciou nesta quarta-feira (28) a renovação de contrato do zagueiro Danilo. No Rubro-Negro desde 2025, o veterano foi herói do título da Libertadores do mesmo ano, marcando o gol na final contra o Palmeiras. O novo vínculo do defensor será válido até o fim de 2027, quando ele vai pendurar as chuteiras e encerrar a carreira. anunciou nesta quarta-feira (28) a renovação de contrato do zagueiro Danilo. No Rubro-Negro desde 2025, o veterano foi herói do título da Libertadores do mesmo ano, marcando o gol na final contra o Palmeiras. O novo vínculo do defensor será válido até o fim de 2027, quando ele vai pendurar as chuteiras e encerrar a carreira.

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"O primeiro sentimento é de dever cumprido. Desde que eu vim para o Flamengo, há quase dois anos, o objetivo era desenvolver um trabalho a nível interno e externo. O objetivo era ganhar troféus importantes, era fazer a história do Flamengo ainda mais rica em títulos. Penso que o sentimento é de dever cumprido até aqui, por ter conseguido ajudar o Flamengo a aumentar essa galeria de troféus", declarou.

No ano passado, Danilo foi reserva na maior parte da temporada, mas acabou sendo decisivo no título histórico da Libertadores. Na vaga de Léo Ortiz, que estava lesionado, o veterano anotou de cabeça o gol da conquista sobre o Palmeiras, que valeu o tetracampeonato inédito para clubes do futebol brasileiro.

Desde a chegada ao Flamengo, o jogador, que atuou como lateral-direito durante boa parte da carreira, passou a atuar como zagueiro com Filipe Luís e permanece assim desde a chegada de Leonardo Jardim neste ano. Em 2026, soma 22 jogos, sendo 17 como titular, e um gol marcado.

Antes de chegar ao Flamengo, Danilo já tinha passagens por clubes importantes, como Santos, Porto, Real Madrid e Juventus. O atleta também tem um longo histórico na seleção brasileira, tendo disputado as Copas de 2018, 2022 e 2026.

Atualmente, o defensor está lesionado e provavelmente não irá mais entrar em campo neste ano. Danilo passou por uma operação na mandíbula depois do clássico contra o Fluminense, no último dia 12. Após exame de tomografia computadorizada, foram confirmadas duas fraturas e a necessidade de cirurgia. O procedimento foi realizado já no dia seguinte pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado, com acompanhamento dos médicos do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki e Dr. Luiz Macedo.

Momento do Flamengo na temporada

Com a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 2, na última segunda-feira (26), o Flamengo chegou a 70 pontos e reassumiu o topo da tabela no Campeonato Brasileiro. Quem está em segundo é o Palmeiras, que soma 69. Neste momento, o Rubro-Negro aparece com mais chances de levantar o troféu: 69,6%. Já o Verdão tem 30,4%. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (29) em clássico com o Vasco pela 33 rodada do campeonato brasileiro. O confronto será às 20h (de brasilia), no Estádio Nilton Santos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza