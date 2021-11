Marcão elogiou muito a torcida do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Marcão elogiou muito a torcida do FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 25/11/2021 14:16

Com direito a uma linda festa no Maracanã, o Fluminense teve seu recorde de público desde o retorno da torcida aos estádios: 18.617 pessoas. E a postura dos tricolores durante todo o jogo da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, foi digna de exaltação pelo técnico Marcão.



O comandante tricolor agradeceu a torcida e reforçou a força que o time ganha quando recebe o apoio dela. Em 2021, o Fluminense ainda terá mais um jogo no Maracanã, contra a lanterna Chapecoense na última rodada.



"Foi mágico! Como eu falei no jogo passado: quando nosso torcedor joga junto, esquece, ficamos muito fortes. E eles entenderam a dimensão que era esse jogo. O torcedor empurrou pra cima a todo minuto. Nosso agradecimento ao torcedor foi todos os jogadores irem lá depois do jogo e pularem e cantarem com eles. Um sinal de agradecimento por eles serem realmente o 12° jogador nessa partida e pedimos para continuarem nos apoiando na competição", afirmou Marcão.



Com mais de 18 mil pessoas, o Fluminense tem o seu melhor público - sem ser clássico - desde 2019, superando os 17.771 presentes contra o Unión La Calera (CHI), em fevereiro, pela primeira fase da Copa Sul-Americana do ano passado, antes da pandemia de Covid-19.



"Quando nosso time de guerreiros está conectado com a torcida, a torcida mais bonita do mundo, fica muito difícil ganhar aqui dentro da nossa casa", completou Marcão.