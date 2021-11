Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 25/11/2021 14:54

Rio - Na última quarta-feira (24), antes mesmo do duelo vencido contra o Internacional, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu entrevista ao canal oficial do clube e analisou a campanha do Tricolor das Laranjeiras nesta temporada. O mandatário comparou com o desempenho na temporada passada, além de planejar uma campanha regular na reta final do Brasileirão.

"Há uma diferença entre 2021 e 2020. É que em 2020 saímos precocemente da Sul-Americana, depois houve a pandemia, que mexeu com o mundo inteiro, e quando retorna tem a eliminação na Copa do Brasil. Com isso, ficamos 100% focados no Brasileiro e chegamos em quinto, classificando direto para a fase de grupos. Esse ano, disputamos três competições muito difíceis simultaneamente. Se olhar a tabela na época das quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil, é o único período que tivemos muitas derrotas seguidas no ano. No ano passado, em nenhum momento tivemos três derrotas seguidas. Esse ano, a gente coloca o time reserva contra o Grêmio e perde jogo", disse Mário, completando em seguida:

"Se olhar os clubes de grandes investimentos, às vésperas do mata-mata também colocam seus times alternativos. A diferença é que têm capacidade maior que a nossa financeira e conseguem manter o desempenho. Acredito que cheguemos batendo a porta de dezembro com uma expectativa ótima para o jogo de hoje e de retornar à Libertadores. O Fluminense pode fazer muito mais, merece muito mais, mas no trabalho que a gente vem fazendo de reconstrução, que passa pelo futebol, e que nos anos anteriores vinha sempre ficando de 12º para baixo, chegar no fim do ano podendo voltar para a Libertadores, acho que fazemos uma temporada regular. A gente oscilou mais que o ano passado, mas é natural com muitos jovens. Espero que nessas últimas quatro rodadas (falou antes do jogo contra o Inter) possamos voltar à regularidade e chegar à Libertadores novamente."

Com a vitória conquistada no Maracanã sobre o Internacional, o Fluminense se manteve na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, um a menos que o Bragantino, que é o sexto colocado.

A classificação momentânea garante o Tricolor na fase preliminar da Libertadores 2022, já que outras vagas serão abertas por causa das finais da Libertadores, envolvendo Flamengo e Palmeiras, e a chance de uma oitava vaga, caso o Atlético-MG vença o Atlético-PR na final da Copa do Brasil.