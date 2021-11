Marcelino Núñez - Reprodução

Publicado 24/11/2021 17:30

Rio - O Fluminense observa o mercado sul-americano há alguns anos e um jogador que vem se destacando no Chile pode reforçar o elenco na próxima temporada. De acordo com o jornal italiano "Calciomercato", o volante Marcelino Núñez, da Universidad Catolica, está na mira do Tricolor para 2022.

O jovem, de 21 anos, vem tendo boas atuações pelo clube chileno e com isso ganhou oportunidades na seleção do país. No entanto, para contratar Núñez, o Tricolor terá que superar uma concorrência do futebol europeu. O Bologna, da Itália, também estaria interessado no jogador, de acordo com a publicação italiana.

Segundo o site chileno "24horas", o Fluminense terá dificuldades para convencer a diretoria da Catolica a liberar o jovem. O clube chileno não aceitaria liberar o jogador por menos de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,3 milhões na cotação atual). Nesses valores, uma negociação para o clube das Laranjeiras é quase impossível.