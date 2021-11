Jornalista afirma que terá mudança de posição de atleta do Fluminense no duelo contra Internacional - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/11/2021 17:24

Rio - O técnico Marcão fará uma mudança importante no Fluminense, para o duelo desta quarta, contra o Internacional, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Calegari, atuará em sua posição de origem, como volante no meio-campo. A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo/CBN".

O Fluminense não poderá contar com o zagueiro Nino, que sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Por motivos contratuais, o volante Nonato não pode entrar em campo para enfrentar o Internacional. Além deles, o volante André, cumpre suspensão do terceiro cartão amarelo.

Em momento similar no torneio, o Fluminense e Internacional não devem medir esforços para buscar a vitória e uma vaga na Libertadores. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a sétima colocação e soma 48 pontos.