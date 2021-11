Nino vai pegar o Bragantino - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 23/11/2021 16:20

Rio - A temporada de 2021 foi para lá de especial para Nino. Campeão olímpico pela seleção brasileira, o zagueiro foi um dos destaques do Fluminense. Porém, o ano pode ter terminado para o defensor. O Tricolor divulgou que o jogador sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda e faltando apenas quatro jogos poderá não mais atuar no Brasileiro.

É certo que Nino não irá enfrentar o Internacional na próxima quarta-feira. O jogador, de 24 anos, deverá ser substituído por Luccas Claro, que já entrou em seu lugar na partida contra o América-MG no último domingo.

O defensor vem sendo ventilado como possível reforço do Benfica. O Fluminense deseja concluir a venda de pelo menos um jogador no fim da temporada. Além dele, Luiz Henrique é uma outra opção para a diretoria. Com isso, o jogo contra o Coelho pode ter sido inclusive o último de Nino pelo Tricolor.

O jogador tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024. De acordo com informações, o clube português pode fazer uma proposta de cerca de 10 milhões de euros (cerca de 62 milhões de reais na cotação atual).