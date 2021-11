Luiz Henrique se emocionou após balançar a rede - Lucas Mercon/Fluimnense

Publicado 22/11/2021 17:04

A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o América-MG será inesquecível para Luiz Henrique. Ao abrir o placar, o jovem atacante pôde comemorar pela primeira vez na carreira com a torcida no Maracanã. Para completar, ainda teve o nome gritado pelos tricolores ao ser substituído.



Em sua segunda temporada pelos profissionais, Luiz Henrique só foi jogar com torcida no Maracanã em 6 de outubro, na derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, que marcou o retorno dos tricolores ao estádio. Por isso, a sensação especial em seu oitavo gol na carreira.



“Eu me senti muito bem, ainda mais depois de voltar de uma lesão. Até me emocionei quando fiz o gol. Ouvir a torcida gritando meu nome é uma honra, desde pequeno eu sempre quis isso para mim. Graças a Deus eu pude fazer o gol e ter meu nome cantado pela torcida”, disse Luiz Henrique ao site oficial do Fluminense.



Em outro momento marcante no domingo, o jovem atacante viu de perto a relação de idolatria de Fred, que marcou pela primeira vez desde o retorno da torcida ao Maracanã. O que gerou uma bela festa na arquibancada no fim do jogo.

"Nós todos sabemos que o Fred é um ídolo do Fluminense, a torcida ama ele. E ele também sempre se cobra para fazer gols e ajudar a equipe. Para jogar ao lado do Fred, tem que ter muita confiança e espírito de guerreiro. Ele sempre vem ajudando e orientando a gente. Ele pôde fazer o gol e ter a torcida cantando o nome dele, que é um cara que merece muito. Eu senti a felicidade no rosto dele", completou.