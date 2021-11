Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 22/11/2021 09:30 | Atualizado 22/11/2021 09:40

Rio - Após deixar o Internacional, o atacante Paolo Guerrero pode ter um novo destino no futebol brasileiro. De acordo com o jornal peruano "Líberto", o Corinthians e o Fluminense estariam na disputa para contratar o veterano, de 37 anos.

Com passagens por Flamengo, Corinthians e Internacional, o jogador também vem despertando interesse de clubes da América do Sul. O Boca Juniors, Alianza Lima e Universidad do Chile desejam a contratação do atacante, de acordo com a publicação.

Paolo Guerrero tem uma história bastante marcante no Corinthians. O peruano marcou contra o Chelsea, em 2012, o gol do título do Mundial de Clubes conquistado naquele ano sob o comando de Tite.