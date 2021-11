Marcão, técnico do Fluminense - Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 21/11/2021 16:10 | Atualizado 21/11/2021 16:11

Rio - Sem John Kennedy, mas com o retorno da dupla Luiz Henrique e Fred no ataque, o Fluminense anunciou a escalação para enfrentar o América-MG, pela 34ª rodada Campeonato Brasileiro, importante na luta por uma vaga na Libertadores. Com o título do Athletico-PR na Sul-Americana, o Tricolor está atualmente fora da zona de classificação.

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, os jogadores levarão na camisa nomes de personalidades negras que fizeram parte da história do clube, como anunciado anteriormente.

O Fluminense vai a campo com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista. No banco, a novidade é a presença de Bobadilla, recuperado de lesão.