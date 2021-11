Fred retorna após cumprir suspensão - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 21/11/2021 12:20

O Fluminense divulgou na manhã deste domingo a lista de relacionados para a partida contra o América-MG, às 17h no Maracanã, com uma ausência importante. John Kennedy sentiu um desconforto muscular e foi vetado. Com isso, Fred, que retorna à equipe após cumprir suspensão, está garantido entre os titulares.



Por outro lado, o técnico Marcão terá o retorno de Luiz Henrique, que desfalcou o Tricolor nas últimas duas rodadas por causa de dores na coxa esquerda. Ele voltará à equipe no lugar de Lucca, que está suspenso.



O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista (Jhon Arias) e Fred.