Fluminense de Marcão precisa vencer o América-MGMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 21/11/2021 11:20

A final da Copa Sul-Americana, vencida pelo Athletico-PR, trouxe uma má notícia para o Fluminense. Com o 1 a 0 do Furacão sobre o Bragantino, haverá vaga na Libertadores até o oitavo lugar do Brasileirão, e não mais até o nono.

Se o Bragantino fosse o campeão, por estar em quinto na tabela, o Brasileirão teria um G-9 (com duas vagas a mais certas vindas dos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil). Mas como o Furacão está em 13º, será G-8. E neste momento o Fluminense estaria fora. Afinal, com o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, o Ceará chegou a 46 pontos e ultrapassou o Tricolor, em nono na tabela com 45.



Entretanto, o Fluminense pode retornar à zona de classificação da Libertadores neste domingo. Inclusive pode até mesmo pular para o sétimo lugar, caso vença o América-MG às 17h no Maracanã, ultrapassando Ceará e Internacional (47 pontos).