Luiz Henrique, atacante do FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/11/2021 18:43

Rio - Desfalque nos últimos dois jogos, o atacante Luiz Henrique voltou a treinar com bola nesta sexta-feira (19) e tem chance de reforçar o Fluminense na partida contra o América-MG, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com desequilíbrio muscular, o jogadores fez trabalho de recuperação na última semana.

O que pode determinar a participação ou não de Luiz Henrique na próxima partida é o treino deste sábado, o último antes do jogo. Destaque da equipe sob comando de Marcão, o jovem de 20 anos não participou das partidas contra Palmeiras e Juventude. Contra o América-MG, o Tricolor já não poderá contar com Lucca, suspenso.

De acordo com o portal 'ge', outro atacante que não deve entrar em campo é Gabriel Teixeira, ainda em trabalho regenerativo após sofre lesão muscular na coxa esquerda. Ele também foi desfalque na derrota por 1 a 0 para o Juventude.