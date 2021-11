Marcão não consegue achar solução para o Fluminense fazer gols - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Marcão não consegue achar solução para o Fluminense fazer golsLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 18/11/2021 15:10

Irregular, o Fluminense perdeu inúmeras chances de entrar no G-6 e agora vê adversários abaixo na tabela encostarem, o que é um risco para a busca por uma vaga na Libertadores. Um dos motivos para essa situação é a péssima sequência fora de casa: apenas uma vitória e um gol nos últimos seis jogos.

Para piorar ainda mais, o gol não foi marcado por nenhum jogador do Fluminense. Foi contra de Zé Ivaldo, o que garantiu a única vitória tricolor nessa sequência desastrosa: 1 a 0 sobre o Athletico-PR.



Incapaz de criar contra o Juventude - só deu um chute ao gol na derrota por 1 a 0 -, a equipe de Marcão também teve desempenhos pífios no ataque contra Corinthians (1x0), Santos (2x0), Ceará (1x0), Grêmio (1x0).



Com isso, faz quase dois meses que um jogador do Fluminense balançou as redes longe do Rio de Janeiro. Foi em 20 de setembro, no empate em 2 a 2 com o Cuiabá, na Arena Pantanal.



Ainda com Marcão no comando, o Tricolor fez outros dois jogos como visitante: perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, e venceu a lanterna Chapecoense por 2 a 1.