Sem Fred e com retorno de John Kennedy, Fluminense está preparado para enfrentar Juventude; veja a escalação

Marcão - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/11/2021 19:42

Rio - O técnico Marcão escalou a equipe do Fluminense para enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi, nesta quarta-feira, às 20h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o atacante Fred, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador escalou John Kennedy para suprir o ataque tricolor.

Além dele, o Tricolor conta com o retorno do volante André, que cumpriu suspensão na última partida contra o Palmeiras, no Maracanã. Ao lado dele, o técnico Marcão escalou o volante Nonato e Yago Felipe. Na defesa do Fluminense, o treinador barrou Luccas Claro e manteve o zagueiro veterano David Braz ao lado de Nino.

Escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, David Braz e Marlon; André, Nonato e Yago Felipe; Caio Paulista, Lucca e John Kennedy.

Banco de reservas: João Lopes, Muriel, Luccas Claro, Wellington, Cazares, Danilo Barcelos, Daniel, Jhon Arias, Manoel, Gustavo Apis, Abel Hernández e Martinelli.