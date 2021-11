Fabrício Bustos - Reprodução

Publicado 17/11/2021 13:06

Rio - O Fluminense está avaliando a contratação do lateral-direito Fabrício Bustos, de 25 anos, do Independiente-ARG. O atleta já vinha sendo monitorado pelo Tricolor e foi oferecido por agentes à diretoria. A informação é do site "Torcedores.com".

Segundo a publicação, o nome agradou internamente e a diretoria o repassou para os analistas de mercado avaliarem. No entanto, até o momento, não houve nenhum tipo de conversa. Inicialmente, o desejo do Fluminense é conseguir trazer o jogador por empréstimo.

Além do Fluminense, Bustos também vem sendo monitorado por Santos e Fortaleza. Destaque do Independiente, ele tem contrato com o clube até junho de 2022.