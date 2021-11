Protagonista na vitória do Fluminense, Yago afirma: 'Seríamos muito burros sermos contra a torcida' - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Protagonista na vitória do Fluminense, Yago afirma: 'Seríamos muito burros sermos contra a torcida' Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/11/2021 15:58

Rio - O volante Yago, do Fluminense, comentou sobre a relação da equipe com a torcida. Após a vitória do Tricolor de virada por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador negou que o elenco estaria agindo contra os torcedores tricolores.

"Noite muito especial. Não só pelos gols, mas pela vitória superimportante. Hoje aplaudimos a torcida, sabemos do apoio e da diferença que ela faz para nós. Ao mesmo tempo que é muito orgulho aqui jogando com meus companheiros, nem sempre a gente vai fazer aquilo que a torcida espera, aquilo que nós mesmo esperamos e nos cobramos", disse o volante Yago.



"Às vezes temos dificuldade sim, mas sempre procuramos dar o nosso melhor. Claro que entendemos muito a torcida. É o maior patrimônio do clube. Seríamos muito burros sermos contra a torcida. Dependemos muito deles. Que possamos continuar firmes. Sabemos que temos muito potencial. Se Deus quiser, vamos conseguir nossos objetivos", concluiu.

Na próxima quarta-feira (17), o Fluminense enfrenta o Juventude, às 20h30, no Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a oitava colocação e soma 45 pontos na tabela da competição.