Marcos Felipe - Lucas Merçon/Fluminense

Marcos FelipeLucas Merçon/Fluminense

Publicado 14/11/2021 12:33

Rio - O goleiro Marcos Felipe atingirá uma marca expressiva com a camisa do Fluminense neste domingo, diante do Palmeiras, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. O apontamento foi feito pelo site "NETFLU".

O arqueiro, revelado em Xerém, nas categorias de base do clube, completará 90 jogos vestindo a camisa Tricolor.

Marcos Felipe assumiu o posto de titular no gol do Fluminense na reta final de 2019 e, desde então, não saiu mais da equipe titular. Mesmo com algumas inconstâncias na trajetória até esta temporada, o goleiro tem a confiança interna e segue sendo elogiado pela torcida.