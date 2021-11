Marlon se firmou como titular do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/11/2021 15:00

A relação está estremecida, mas o Fluminense espera contar com o apoio do torcedor na partida de domingo contra o Palmeiras, às 18h15, no Maracanã. Para Marlon, que já vivenciou outros momentos de pressão da arquibancada em outras temporada, a receita é simples para o time recuperar o apoio dos tricolores: mais do que apresentar um bom futebol, é preciso vencer.

" A gente sabe que o futebol se baseia muito em resultados. Para trazer o torcedor para o nosso lado a gente tem que não só apresentar um bom futebol, mas trazer vitórias. O torcedor que vai ao Maracanã ou assiste de casa espera por vitórias. Cabe a nós procurar representar o clube da melhor maneira possível, buscar jogar o melhor futebol possível e conseguir o resultado esperado", afirmou.



Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda está entre os classificados para a Libertadores, mas a má fase é uma preocupação para conquistar esse objetivo. Por isso, Marlon acredita que o duelo contra o Palmeiras, vice-líder, é uma boa forma de mudar o panorama para, não apenas reconquistar a torcida, como também mudar a fase.



"Temos que melhorar muito nessa reta final. É um jogo muito esperado contra o Palmeiras que pode ser uma virada de chave para nós, são partidas importantes. Temos que buscar afirmação e manter regularidade. Todos sabem que o objetivo é classificar para a fase de grupos da Libertadores. Nessa reta final acho que em algumas partidas o futebol ficou um pouco aquém do que era esperado, mas não por falta de empenho e trabalho", completou.