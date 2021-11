Nova terceira camisa do Fluminense é predominantemente cinza - Reprodução

Nova terceira camisa do Fluminense é predominantemente cinzaReprodução

Publicado 12/11/2021 17:48

Rio - O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (12) o novo terceiro uniforme para a próxima temporada. Em vários tons de cinza, a peça faz referência à cor da primeira camisa da história do clube e foi exibida em vídeo de dois minutos publicado nas redes sociais do Tricolor. O item estará disponível para venda a partir deste sábado nas lojas oficiais do Fluminense e no site da Umbro, fornecedora de material esportivo.



"Da primeira camisa da história, o cinza. Do sangue do encarnado, o grená. Dessa combinação, a nova terceira camisa do Fluminense", escreveu o perfil oficial do clube.