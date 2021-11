Fred e Leandro Euzébio conversam no CT do Fluminense - Divulgação/ Twitter Fluminense

Publicado 11/11/2021 16:51

No dia em que comemora nove anos do título brasileiro de 2012, o Fluminense recebeu a visita de um titular daquela campanha histórica. O ex-zagueiro Leandro Euzébio esteve no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira e conversou com o companheiro de conquista Fred.

Um encontro especial! No dia que o tetra comemora nove anos, Leandro Euzébio visitou o CT Carlos Castilho e resenhou com o amigo Fred! pic.twitter.com/cjqOEOTXHN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 11, 2021

Bicampeão brasileiro (também era o titular na campanha de 2010), Euzébio jogou pelo Fluminense entre 2010 e 2014, tendo conquistado também o Carioca de 2012. Ele disputou 167 jogos e fez 15 gols com a camisa tricolor.



Teve isso, @concaoficial?



Toda a resenha do Leandro Euzébio com o Fred você confere em breve na #FluTV! pic.twitter.com/D66cuaTSOl — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 11, 2021

Desde 2012, o Fluminense não é campeão de um título relevante. A única vez que levantou um troféu foi em 2016, o da Copa de Primeira Liga.