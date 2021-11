Fortaleza, CE - Brasil - 31/10/2021 - Castelão - Marcão Campeonato Brasileiro. 29ª Rodada. Jogo Fluminense x Ceará. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. *** Local Caption *** - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 10/11/2021 16:04

Treino do Fluminense 28/11//2020 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 28/11/2020 - CTCC - Matheus Ferraz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC Mailson Santana/Fluminense FC Rio - O zagueiro Matheus Ferraz deve deixar o Fluminense em 2022. De acordo com o portal "Netflu", o estafe do jogador já começou a procurar, ainda sem pressa, um novo clube para ele defender na próxima temporada.

Recentemente, Matheus Ferraz renovou seu contrato com o Tricolor até o fim de 2022. No entanto, as poucas oportunidades devem sacramentar a saída do defensor, que não entra em campo desde maio.

Ferraz tem muito carinho pelo Fluminense e o desejo de permanecer no clube. Porém, ele sabe que dificilmente voltará a ter oportunidades e quer encerrar sua carreira jogando.