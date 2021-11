Decisão foi da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, desembargadora Edith Maria Correa Tourinho - Reprodução

Decisão foi da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, desembargadora Edith Maria Correa TourinhoReprodução

Publicado 09/11/2021 19:09

Rio - O Fluminense conseguiu nesta terça-feira mais uma vitória importante na Justiça para a saúde financeira do clube. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região determinou a suspensão da execução de todas as dívidas trabalhistas do Tricolor, que ganhou um alívio nas contas e a chance de renegociar os débitos.

Em oficial, o Fluminense informou que a decisão dá ao clube 60 dias para apresentar aos credores uma nova proposta de pagamento. Terão prioridade na hora de receber o valor os que concederem maior desconto. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, comemorou a decisão.

— Assim como na decisão obtida na esfera civil, essa decisão trabalhista garante mais um avanço em nossa reestruturação. Como fui advogado do clube por muitos anos atuando perante a Justiça do Trabalho, fiz questão de comparecer ao TRT-RJ ao lado dos nossos advogados e demonstrar que o Fluminense vem quitando gradativamente suas dívidas com os ex-empregados e que a centralização contribuirá ainda mais para organizar e liquidar este passivo ao longo dos anos — disse o dirigente.

A liminar tem base no artigo 23 da Lei 14.19, que garantiu aos clubes de futebol novas possibilidades de negociação das dívidas. Heraldo Iunes, vice-presidente jurídico do Fluminense, explicou o processo.

— A tutela de urgência concedida pela presidente Edith Tourinho consolida, de forma robusta, o entendimento de que a Lei 14.193 garantiu também aos clubes, na condição de associação desportiva sem fins lucrativos, o direito à utilização do Regime Centralizado de Execuções, de modo que possam apresentar no prazo legal o plano de pagamento de credores. E o Fluminense assim o fará — explicou.