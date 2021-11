Gabriel Teixeira abre o placar e comemora diante das câmeras - Lucas MerÇon / FLUMINENSE

Publicado 08/11/2021 19:24

Rio - O retorno de Gabriel Teixeira aos gramados é questão de tempo. Nesta segunda-feira, o atacante conseguiu treinar normalmente com o restante do elenco do Fluminense no CT Carlos Castilho e mostrou estar recuperado da lesão na coxa esquerda.

Biel já vinha realizando trabalhos específicos na transição para o campo. No entanto, foi a primeira vez que o jogador trabalhou com os companheiros desde a lesão que sofreu no jogo contra o Fortaleza, no dia 6 de outubro.

A expectativa da comissão técnica é contar com Gabriel Teixeira já no jogo contra o Palmeiras, no próximo sábado, no Maracanã.