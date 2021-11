Fred, atacante do Fluminense - Lucas Mercon

Publicado 08/11/2021 15:51 | Atualizado 08/11/2021 15:54

Rio - O Fluminense busca para a próxima temporada, um reserva imediato para o atacante Fred. De acordo com o portal "NETFLU", a diretoria tricolor planeja contratar um nome de peso para ser a sombra do experiente atleta.

A tendência é de que os atacantes Abel Hernández e Raúl Bobaddilla não fiquem no Fluminense para a próxima temporada. O centroavante uruguaio recebe R$ 450 mil por mês e tem contrato até dezembro deste ano. Quanto ao outro jogador, Bobadilla já enviou alguns pertences para a Argentina, seu país de origem.

O atacante John Kennedy, revelação da categoria de base e uma das joias do Fluminense, tem se destacado no ataque do Tricolor. Por outro lado, a diretoria planeja não colocá-lo ainda como a referência do time, pelo fato de que ainda é jovem e inexperiente.

No caso de Fred, o plano é de que encerre o contrato no meio da próxima temporada e anuncie a aposentadoria. O atacante assinou o vínculo até o dia 21 de julho de 2022, data do aniversário de 120 anos do Fluminense.