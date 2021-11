David Braz teve boas atuações contra Athletico-PR e Flamengo - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 07/11/2021 17:00

Autor do gol da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Sport, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, David Braz conseguiu desencantar com a camisa do Fluminense. Ao marcar pela primeira vez com a camisa tricolor, o zagueiro de 34 anos celebrou bastante por ter ajudado a equipe a voltar a vencer após dois tropeços.

"Foi como se fosse o primeiro da carreira. É sempre bom estar fazendo gol. Estava louco para fazer pelo Fluminense e espero que seja o primeiro de muitos", disse Braz ao site oficial do Fluminense.



Acostumado a fazer gols pelas equipes por onde jogou, Braz diz que essa é uma característica que desenvolveu, não apenas em jogadas aéreas, mas também com a bola no pé.



"Consigo aproveitar bastante esse fundamento do cabeceio, da bola aérea e também entrar no campo adversário carregando a bola... E isso foi trabalhado durante a semana. Foi um pedido do Marcão, pois a gente sabia que o Sport ia marcar forte no campo deles e explorar o contra-ataque. E depois de tanta insistência e mesmo com muita dificuldade, porque o Sport nos trouxe essa dificuldade marcando muito forte, conseguimos os três pontos no final", disse o zagueiro.