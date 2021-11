Marcão comemora vitória do Fluminense e rasga elogios a Cazares: 'Talento nato' - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 07/11/2021 10:10

Depois de 90 minutos de inúmeras chances desperdiçadas, o Fluminense venceu o Sport com gol de David Braz, nos acréscimos. Luiz Henrique e Jhon Kenedy perderam algumas chances de gol que testaram o coração do torcedor tricolor no Maracanã. Aliviado pela vitória, Marcão explicou movimentações durante a partida e elogiou o meia Cazares.



- Colocamos o Kennedy e o Fred mais próximos pra segurar essa última linha do Sport, segurar o volante dele e gerar espaço pro nosso extremo. No segundo tempo, entendemos que colocar o Cazares naquela brecha iria pode gerar enfiadas interessantes pros nossos atacantes - disse Marcão, que completou:



- Cazares é um talento nato. A semana foi muito boa. Tem jogo que a gente precisa de um 10 com as características dele. Tem jogo com desenho pro 10, praquele penúltimo passe. Na semana a gente já tinha desenhado - disse o treinador.

Confira outros trechos da coletiva de Marcão:



Estratégia do Sport em campo

"Nós sabíamos que a equipe do Sport viria numa situação de contra-ataque. Treinamos a nossa equipe pra isso, de procurar e preencher os espaços, bastante movimentação. Tivemos inúmeras chances"



Saída de Arias e entrada de Cazares

"Substituí o Arias não porque ele estava mal. A gente tirou porque achava que o Cazares poderia nos trazer esse passe qualificado. São características diferentes. Foi questão de característica"



Próximo jogo contra o Grêmio

"O jogo contra o Grêmio é um jogo super difícil. Sabemos que a fase deles é ruim, mas é uma equipe muito boa. Eles estão criando nos jogos. Vamos tentar tirar proveito dessa situação, mas vai ser uma guerra lá"



Críticas ao trabalho no comando do Fluminense

"A nossa avaliação é diária. Ninguém vai agradar ninguém nunca. Eu deito a cabeça no travesseiro e quero saber que fizemos de tudo ao longo da semana. Sempre entregamos resultado. Resultados vão aparecendo e dando credibilidade".