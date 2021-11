Samuel Xavier conta com apoio da torcida no Maracanã - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 05/11/2021 15:43

Com apenas uma vitória - e um gol marcado - nos quatro jogos que disputou fora de casa em outubro, o Fluminense aposta no retorno ao Maracanã para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. Estacionado no meio da tabela, com 39 pontos, o Fluminense enfrenta o Sport neste sábado, às 21h, para tentar voltar a fazer gol e, principalmente, pontuar.

Foi no estádio, já diante de sua torcida, que o Fluminense conseguiu sua melhor vitória recente: 3 a 1 sobre o Flamengo. Mas nem esse resultado apaga o pior momento desde que Marcão assumiu a equipe. Com problema crônico de falta de gols, o Tricolor passou em branco em cinco dos últimos sete jogos no Brasileirão, e seus jogadores só balançaram redes três vezes, contra o Rubro-Negro. O outro gol, da vitória sobre o Athletico-PR, foi contra.



Sem alternativas em campo, a principal aposta do Fluminense para mudar esse panorama contra o Sport é o Maracanã, onde tem 54,7% de aproveitamento contra 35,5% como visitante, e o apoio da torcida tricolor.



"Precisamos voltar a vencer. Tivemos uma bela vitória contra o Athletico e no clássico. Infelizmente saímos para os jogos fora e não conseguimos conquistar pontos. Mas agora, voltando a jogar no Maracanã, com o apoio do nosso torcedor, acredito que conseguiremos os três pontos. Precisamos das vitórias para conseguir os objetivos traçados", afirmou Samuel Xavier nesta sexta-feira.