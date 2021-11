Marcos Felipe - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/11/2021 14:03

Rio - Após ser ausência nos últimos treinos do Fluminense, o goleiro Marcos Felipe voltou a treinar e tem boas chances de entrar em campo na partida deste sábado, contra o Sport Recife, no Maracanã, às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta vinha se queixando de dores no joelho e não participou de dois treinos do clube carioca nesta semana. Titular do Fluminense desde o ano passado, Marcos Felipe atuou em 56 partidas nesta temporada.

Caso ele não esteja à disposição, Muriel será o substituto. O goleiro reserva foi titular contra o Sport, no primeiro turno. Naquela ocasião, Marcos Felipe e outros atletas foram poupados por conta da Libertadores. Ele também iniciou na rodada seguinte, contra o Grêmio, e, desde então, não atuou mais.