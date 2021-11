John Kennedy comemora com a torcida um de seus gols no Fla-Flu de sábado - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 03/11/2021 18:00

Com a liberação de 100% da capacidade nos estádios, o Fluminense vai começar a conceder aos sócios desconto extra em ingressos, conforme prometido ainda no início da pandemia da Covid-19. O benefício será de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período em que o associado esteve adimplente e começa a valer a partir deste sábado, contra o Sport, às 21h, no Maracanã.



O benefício será concedido somente para adesões realizadas até 10/08/2021 e valerá o desconto extra previsto no plano ativo até esta data. A aplicação dos descontos tem como prazo máximo o dia 30/04/2023. Sócios que não renovaram o Pacote Check-Ins em dezembro de 2020 e permaneceram no plano Sócio Futebol terão direito somente a um ingresso com 100% de desconto por todo o período em que esteve ativo entre 16 de março de 2020 a 5 de outubro de 2021.

O desconto extra não será aplicado para sócios que tiveram o plano bloqueado ou cancelado, independentemente do período de permanência no Programa. Assim como os sócios atualmente ativos perderão todo o benefício em caso de saída do Programa por qualquer motivo.

VEJA MAIS INFORMAÇÕES:



Plano Tricolor de Coração, Pacote Check-in 2021 e Pacote Futebol - 100% de desconto em dois ingressos.



Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote de Jogos - 100% de desconto em um ingresso.



Sócios do plano Guerreiro não fazem jus ao benefício.



- Desconto extra para sócios



Cada sócio terá o desconto extra pelo número de partidas disputadas com mando de campo do Fluminense sem público, proporcional ao tempo em que esteve ativo no programa entre 16/03/2020 e 05/10/2021.



ADMISSÃO EM 2020:



Até março - 53 jogos com desconto extra

Abril - 50 jogos com desconto extra

Maio - 48 jogos com desconto extra

Junho - 46 jogos com desconto extra

Julho - 42 jogos com desconto extra

Agosto - 39 jogos com desconto extra

Setembro - 37 jogos com desconto extra

Outubro - 34 jogos com desconto extra

Novembro 32 jogos com desconto extra

Dezembro - 30 jogos com desconto extra

ADMISSÃO EM 2021:



Janeiro - 24 jogos com desconto extra

Fevereiro - 23 jogos com desconto extra

Março - 21 jogos com desconto extra

Abril - 18 jogos com desconto extra

Maio - 14 jogos com desconto extra

Junho - 12 jogos com desconto extra

Julho - 9 jogos com desconto extra

Até 10 de agosto - 7 jogos com desconto extra



- Outras informações:



O Benefício Extra será aplicado automaticamente nas partidas com mando de campo do Fluminense a partir de 06/11/2021 e serão reduzidos proporcionalmente após cada partida, independente do comparecimento ou não do sócio. O Benefício Extra NÃO será válido para jogos de competições organizadas pela CONMEBOL; Clássicos, Semifinais e Finais do Campeonato Carioca; jogos da Copa do Brasil a partir da 3ª fase, e Supercopa do Brasil.



A utilização do Benefício Extra está condicionada ao cumprimento das regras editadas pelos entes competentes (Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal, CBF, Ferj etc) para comparecimento de público aos Estádios de Futebol, podendo ser suspensa em caso de mudança de tais regras.



O Benefício Extra será válido até que Fluminense complete o número máximo de 53 (cinquenta e três) jogos como mandante, na forma do item 3.3, acima, ou até a data limite de 30/04/2023, o que ocorrer antes.



Em caso de conflito entre o presente Regulamento e o Regulamento do Programa Sócio Futebol prevalecerá o Regulamento do Programa Sócio Futebol.