Protesto em Laranjeiras - Reprodução

Protesto em LaranjeirasReprodução

Publicado 02/11/2021 12:40

Rio - Um grupo de torcedores do Fluminense foram nas Laranjeiras, na manhã desta terça-feira, protestar contra o presidente do clube, Mário Bittencourt. Os tricolores estenderam uma faixa pedindo a saída do mandatário e cobrando o voto on-line para as eleições do tricolor no ano que vem.

O Fluminense vive um momento complicado no Brasileirão. Após duas derrotas seguidas, para Santos e Ceará - sendo que nesta última, o tricolor jogou com um homem a mais durante maior parte do tempo - o time se estagnou na oitava posição.

Com os resultados negativos, o Flu está a cinco pontos do Corinthians, primeiro clube na zona de classificação para a Libertadores de 2022.