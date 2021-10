Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 31/10/2021 10:00 | Atualizado 31/10/2021 11:36

Rio - O atacante Raúl Bobadilla tem seus dias contados como jogador do Fluminense. O vínculo por empréstimo do centroavante termina no fim deste ano e não será renovado. De acordo com o site "NETFLU", o jogador já iniciou seu processo de mudança para a Argentina, enviando alguns pertences para seu país.

Para fazer a manutenção contratual, a diretoria Tricolor teria de comprá-lo pelo valor de 150 mil dólares (R$ 850 mil na cotação atual). O Fluminense, para ter o atacante por empréstimo até o fim de 2021, desembolsou R$ 500 mil. A contratação, no entanto, não convenceu.

Pelo Fluminense, Bobadilla até então 24 partidas. Iniciou como titular em quatro oportunidades e marcou quatro gols. Seu último jogo foi na derrota para o Corinthians, por 1 a 0, no dia 13 de outubro.