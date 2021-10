Fred - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 30/10/2021 12:29

Rio - Fred está de volta ao Fluminense. O atacante se recuperou de uma fissura no dedinho do pé esquerdo e pode ser titular já na partida desde domingo, contra o Ceará, no Castelão. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão. O ídolo tricolor vai entrar no lugar de John Kennedy, suspenso com três cartões amarelos.

Segundo dados levantados pelo portal "Lance!", o artilheiro da temporada tricolor, com 18 gols, faz com que o clube tenha um aproveitamento de 49,1% com ele em campo. O camisa 9, além de marcar, também deu cinco assistências.

Fred ainda é o líder do Fluminense em finalizações certas, foram 12 em 16 partidas. Os números são do "Footstats" e apontam que Lucca e Luiz Henrique também têm o mesmo número de chutes no alvo.