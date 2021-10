Guto Ferreira - ISRAEL SIMONTON/CEARÁ SC

Rio - O técnico Guto Ferreira foi um dos possíveis substitutos de Roger Machado no comando do Fluminense. Segundo o portal "Netflu", o nome do treinador foi oferecido ao Tricolor em setembro, mas a diretoria recusou e preferiu efetivar Marcão.

Para os cartolas, pesou o fato de que Guto chegaria na reta decisiva da temporada e levaria algum tempo para entender a equipe. O problema não existe com Marcão, que já conhecia o clube.

Apesar do voto de confiança, a permanência de Marcão em 2022 ainda não está garantida. A tendência é que o clube busque um profissional com mais experiência.