Danilo Barcelos - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Danilo BarcelosFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/10/2021 12:13

Rio - Depois de perder espaço e a titularidade para Marlon, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos recebeu sondagem de dois clubes brasileiros, sendo um deles da Série A e outro da Série B. As informações foram divulgadas pelo portal "NetFlu".

Como as negociações ainda não foram abertas, o Fluminense não foi comunicado sobre o interesse dos clubes. No momento, foram feitas apenas consultas para entender a situação do atleta, que tem contrato com o Tricolor até o fim de 2022.

Mesmo afastado do time titular depois da chegada de Marcão, Danilo tem prestígio e segue bem avaliado internamente com a diretoria do Fluminense. Quem vive situação contrário é Egídio, que tem o contrato se encerrando no fim deste ano e não deve renovar.