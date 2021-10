Marcão - Mailson Santana / Fluminense

Rio - O Fluminense foi derrotado por 2 a 0 para o Santos na noite da última quarta-feira, na Vila Belmiro, mas o resultado não foi surpreendente para o treinador Marcão. Para o técnico do tricolor, a pressão adversária era esperada, mas mesmo, lamentou que os dois gols que o time levou saíram em momentos que o clube carioca estava crescendo no jogo.

"Sabíamos que seria um jogo difícil aqui. Eles mobilizaram a cidade toda para a partida. Nossa equipe se preparou para isso. Eu sabia que seria uma pressão de início. No primeiro tempo eles nos pressionaram. Nós tentamos arrumar alternativa para sair da pressão e assustá-los de alguma forma, empurrá-los. Justamente quando equilibramos o jogo foi o momento que tomamos o gol", disse antes de completar:

"Fizemos um segundo tempo melhor, mais encaixado, onde conseguimos empurrar mais a defesa do Santos para trás. Até o momento em que tomamos o segundo gol, quando estávamos muito bem na partida e acredito que em algum momento poderíamos fazer o nosso gol. Infelizmente eles aproveitaram as oportunidades que tiveram. Mas valeu a entrega, o comprometimento do grupo e é esfriar a cabeça que fim de semana já temos outro jogo muito difícil", finalizou.

Questionado sobre a falta de reação do Fluminense quando saí atrás do placar, Marcão afirma que é uma questão específica de cada jogo, que precisa ser analisada partida a partida:

"Criamos algumas situações. Voltamos melhor para o segundo tempo. Em determinado momento, começamos a ferir a defesa do Santos, empurramos eles para trás. Sabíamos que em algum momento criaríamos uma oportunidade de gol. Mudamos, colocamos duas linhas, dois atacantes, criamos algumas situações, finalizamos outras. Infelizmente a bola não entrou. Mas sempre buscamos soluções. Sobre não conseguir virar um jogo, é uma coisa que vai ser falada, trabalhada. Se acontecer em algum outro jogo, vamos estar preparados para escolher a melhor formação, a melhor situação, para mudar esse quadro", explicou o treinador.

Com o resultado negativo, o Flu perdeu a chance de entrar no G-6 e se manteve com 39 pontos. O Tricolor ocupa a oitava posição na Série A e volta aos gramados no próximo domingo, quando encara o Ceará, no Castelão. A partida, marcada para as 16h, é válida pela 29ª rodada.