Publicado 29/10/2021 09:30 | Atualizado 29/10/2021 10:54

Rio - O caso envolvendo Mauricio Souza e sua saída do Minas por conta de uma publicação homofóbica nas redes sociais respingou no Fluminense. Ídolo do clube carioca, o atacante Fred se posicionou em apoio ao campeão olímpico. Apesar disso, o clube avalia que o artilheiro não foi homofóbico na sua defesa ao atleta do vôlei. As informações são do portal "NetFlu."

"Que loucura! Deus te abençoe", escreveu Fred, após Mauricio postar nas redes sociais sobre o fim da sua passagem pelo Minas. O jogador, de 33 anos, triplicou o número de seguidores com o ocorrido.

De acordo com o site, o clube carioca entende que o camisa 9 comentou sobre a demissão do jogador, não em relação ao posicionamento de Mauricio. O Tricolor acredita que ele não corroborou, nem fez menção à opinião do atleta de vôlei.



De acordo com informações do portal, o Fluminense acredita que a conotação dada ao caso, a repercussão, foi muito maior do que deveria