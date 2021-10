Fred - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 30/10/2021 16:59

Rio - Retornando após três semanas afastado por lesão, o atacante Fred, do Fluminense, estará à disposição do técnico Marcão para o duelo contra o Ceará, neste domingo (31), às 16h, no Castelão. Apesar da volta importante, de acordo com o site "GE", o ídolo "Tricolor" começará no banco de reservas.

Fred se lesionou no início de outubro. O camisa nove fissurou a falange distal do quinto dedo do pé esquerdo e desfalcou o Flu desde a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o desfalque de John Kennedy, suspenso pelo terceiro amarelo, as opções de Marcão são Bobadilla e Abel Hernández. Ainda de acordo com a publicação, o segundo será o titular pela 29ª rodada do Brasileirão. Fred, ainda precisando de ritmo de jogo, começará como opção no banco.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli e Jhon Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e Abel Hernández.