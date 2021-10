Luiz Henrique marcou três gols nos últimos quatro jogos - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - Vivendo seu melhor momento com a camisa do Fluminense, o atacante Luiz Henrique pode não ter muitos meses no clube carioca. De acordo com informações do portal "NetFlu", o jovem, de 20 anos, é considerado a nova mina de ouro e poderá ser vendido no ano que vem pelo clube carioca.

Ainda segundo o portal, o Fluminense espera receber ao menos 10 milhões de euros pelo atacante (cerca de R$ 65,2 milhões). O jogador vem subindo de produção desde a efetivação de Marcão e é o principal destaque ofensivo do clube das Laranjeiras.

Luiz Henrique fez a sua estreia profissional pelo Fluminense no ano passado. Ao todo, o jovem entrou em campo em 75 jogos e marcou sete vezes com a camisa do clube carioca.