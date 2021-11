Fluminense, de Luiz Henrique, teve muitas dificuldades e não conseguiu furar a zaga do Ceará - Mailson Santana/Fluminense FC

Fluminense, de Luiz Henrique, teve muitas dificuldades e não conseguiu furar a zaga do CearáMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 01/11/2021 15:49

Rio - Em entrevista coletiva após a derrota pro 1 a 0 para o Ceará, no último domingo (31), o técnico Marcão, do Fluminense, lamentou a atuação da equipe e admitiu que seus comandados criaram pouco ao longo do jogo. O Tricolor teve superioridade em campo desde os 28 minutos do primeiro tempo, quando Gabriel Dias, jogador do Vozão, foi expulso por conta de uma entrada violenta no lateral-esquerdo Marlon.

Além de comentar sobre o desempenho do Fluminense no Castelão, o técnico Marcão aproveitou a oportunidade para pedir o apoio do torcedor na próxima rodada, contra o Sport, no sábado (6), no Maracanã.

"Fomos pouco efetivos. É trabalhar para ajustar. Esse é o caminho: trabalhar muito para ajustar, que no outro final de semana já tem jogo importante, dentro da nossa casa. E é o momento da gente pedir o apoio do nosso torcedor, para eles jogarem junto com a gente", disse o treinador.

O Fluminense recebeu o primeiro golpe muito cedo. Logo aos seis minutos de jogo, em cobrança de pênalti, o meia "Vina" abriu o placar para o Ceará. Marcão, apesar disso, viu equilíbrio na partida, lamentou as poucas chances criadas pelo Tricolor e ainda a tentativa de mudar o panorama da partida com as substituições feitas.

"A gente tomou um gol muito cedo, a gente sabia que teria essa pressão inicial, mas, mesmo assim, ficou um jogo bem igual, nem para lá, nem para cá. Lógico que depois que eles perderam um jogador, a gente criou uma situação para jogar com os nossos cinco homens de frente, mais por dentro, com nossos laterais mais afundados para criar superioridade na última linha deles e situações de gol", disse e acrescentou:

"É lógico que a gente teve poucas chances de gol, mesmo depois (da expulsão). A gente tentou tudo, tirou o André, colocou um meia (Gustavo Apis), colocou o Arias para correr atrás da segunda linha deles... Mas a gente criou pouco, teve uma com o Fred, com o Gustavo (Apis), com o Lucca no final (gol anulado). A gente queria fazer essa jogada de lado para fazer correr a linha deles. No final, a gente acabou criando essas bolas por dentro, mas fomos pouco efetivos", finalizou Marcão.

O revés foi o segundo consecutivo no Campeonato Brasileiro. O Fluminense volta a campo no próximo sábado (6), no Maracanã, às 21h, para duelar contra o Sport pela 30ª rodada. O Tricolor ocupa a oitava colocação, com 39 pontos.