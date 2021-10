Fluminense - Reprodução

FluminenseReprodução

Publicado 31/10/2021 15:09

Rio - O Fluminense está escalado com mudanças para o duelo contra o Ceará, às 16h, no Castelão, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Recuperado de uma pancada no olho esquerdo, Nino volta à defesa no lugar de Luccas Claro. No meio-campo, Martinelli entra no lugar do lesionado Yago. No ataque, o uruguaio Abel Hernández assume o comando por conta da suspensão de John Kennedy.

Com isso, o Fluminense vai a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli e Jhon Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e Abel Hernández.