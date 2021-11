Fluminense jogou mal e foi derrotado pelo Ceará - Mailson Santana/Fluminense FC

Fluminense jogou mal e foi derrotado pelo CearáMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 31/10/2021 18:05 | Atualizado 01/11/2021 11:22

Ceará - Único carioca em campo neste domingo, o Fluminense voltou a jogar mal e a ser derrotado na Série A. Mesmo tendo um jogador a mais na partida desde os 26 minutos do primeiro tempo, o Tricolor não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo Ceará, no Castelão.

O tropeço é o segundo seguido do Fluminense na competição. Na última quarta-feira, em jogo remarcado, a equipe de Marcão havia sido derrotada pelo Santos, na Vila Belmiro. O clube carioca voltará aos gramados no próximo dia 6 contra o Sport, no Maracanã.

O primeiro tempo no Castelão começou com o Ceará em cima do Fluminense. Na primeira chegada perigosa, o Vozão conseguiu abrir o placar. Aos 3 minutos, Nino se chocou com Jael. A arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, o meia Vina, ex-Fluminense, fez valer a "Lei do Ex" e converteu a cobrança.

Na frente do placar, o Ceará seguiu tentando fazer mais gols no Tricolor. No entanto, a equipe carioca conseguiu equilibrar as ações. Aos 28 minutos, Gabriel Dias fez falta dura em Marlon. Após o VAR recomendar a revisão, o VAR acabou expulsando o jogador, deixando os donos da casa com um jogador a menos.

Em vantagem numérica, o Fluminense dominou amplamente o restante da primeira etapa. No entanto, o clube carioca tinha dificuldades na criação. Só chegou duas vezes com perigo. Em uma dela, Abel Hernández cabeceou para fora, após cruzamento de Malon e na outra, Samuel Xavier obrigou João Ricardo a fazer bela defesa.

Marcão fez duas mudanças no intervalo. Fred e Gustavo Apis entraram nas vagas de Caio Paulista e André. Apesar das alterações, a equipe carioca não conseguiu fazer criar grandes oportunidades e mesmo com a desvantagem numérica, o Ceará se manteve confortável na partida.

Apenas aos 34 minutos, o Fluminense conseguiu criar uma boa oportunidade. Após levantamento de Danilo Barcelos, Fred apareceu para cabecear, a bola passou raspando a meta de João Ricardo, assustando os torcedores do Ceará.

Aos 39 minutos, o Fluminense conseguiu balançar as redes, porém, Lucca estava impedido e o lance foi anulado. Três minutos depois, o Ceará respondeu. Rick fez bela jogada e obrigou Marcos Felipe a fazer uma grande defesa, salvando o clube carioca.

Nos últimos minutos, o Fluminense tentou na base do abafa pressionar o Ceará. A melhor oportunidade aconteceu aos 52 minutos. Bobadilla recebeu na entrada da área, cortou a defesa e finalizou para fora. No entanto, o Ceará conseguiu segurar o resultado e ficar com os três pontos.