Marcão utilizou Fred e mais cinco outros atacantes no jogo de ontemMailson Santana/Fluminense

Publicado 31/10/2021 19:20 | Atualizado 31/10/2021 19:32

Rio - O Fluminense voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro. Diante do Ceará, o Tricolor levou a pior, mesmo um jogador a mais durante mais de 60 minutos. Ao fim do jogo, Fred lamentou o resultado e afirmou que Fortaleza viveu um "clima de guerra" devido a motivação do adversário para o confronto.

"A gente já sabia que seria clima de guerra. Eles movimentaram a torcida, a cidade, não deixaram a gente nem aquecer no campo. Sofremos um gol de pênalti que desestabilizou a equipe. Depois, com um a mais, chegamos sem muita criação. Foi mais na bola aérea, cruzamento, mas não conseguimos", afirmou.

O tropeço contra o Ceará foi o segundo seguido do Fluminense na competição. Na última quarta-feira, em jogo remarcado, a equipe de Marcão havia sido derrotada pelo Santos, na Vila Belmiro. O clube carioca voltará aos gramados no próximo dia 6 contra o Sport, no Maracanã.