Cazares, meio-campo do FluminenseFoto: Lucas Merçon/FluminenseFC

Publicado 01/11/2021 17:52

Rio - De olho em uma das vagas na próxima Libertadores, o Fluminense já começa a planejar seu elenco para 2022. Apesar disso, não só as chegadas no Tricolor estão em pauta. Isso porque, de acordo com o site "Torcedores.com", o meia equatoriano Juan Cazares entrou no radar de Banfield e San Lorenzo, da Argentina.

Cazares, de 29 anos, chegou ao Fluminense cercado de expectativas por conta do nome que construiu principalmente quando atuava pelo Atlético-MG. Pouco utilizado desde a saída do técnico Roger Machado, o meia recebe raras oportunidades sob o comando de Marcão.

Apesar da passagem apagada pelas Laranjeiras, o equatoriano desperta o interesse de dois tradicionais clubes argentinos: Banfield e San Lorenzo.

Mesmo assinando contrato até dezembro de 2022, a diretoria do Fluminense não deve impor dificuldades para a transferência de Cazares, já que o meia pouco colabora no plantel que disputa o Brasileirão. Além disso, a saída do equatoriano pode gerar um alívio financeiro na folha salarial do clube.