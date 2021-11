Nonato - Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - O jogador do Fluminense, Nonato, utilizou o seu perfil oficial no Instagram para abordar um tema que vem gerando polêmica nos últimos dias: homofobia. O ex-meia do Internacional condenou a prática e a comparou com o racismo. O assunto foi muito abordado recentemente no meio do esporte após o posicionamento do jogador de vôlei, Maurício Souza, que fez críticas a produção de um novo filme da DC em que o personagem do Superman apresenta orientação bissexual.

"Me assusta como a sociedade gosta de atacar o seu próximo pelo simples fato de ser diferente. Sobre os acontecimentos mais recentes na mídia sobre homofobia, vou fazer um paralelo com outro tipo de preconceito: o racismo. Há 80 anos, era "só uma opinião" popular que um negro era incapaz de ser um chefe de estado. Assim como foi "só liberdade de expressão" grande parte da sociedade julgar e desaprovar veementemente a entrada de princesas pretas da disney no mercado, pela simples quebra de padrão com o que era considerado normal na época", afirmou o jogador do Fluminense.

A opinião de Nonato dividiu as redes sociais. Alguns defenderam o seu posicionamento. "Nonato, meio campista do Fluminense, via Instagram", "É aquilo né: pro homem-branco-não trans-hetero-top tudo é mimimi e reclamação. Acho ótimo o texto do Nonato e seria ideal se todos os atletas se posicionassem com essa coragem e força. Não à toa o Fluminense é o #timedetodos", escreveram alguns apoiadores.

Porém, alguns torcedores não gostaram da forma como o atleta tricolor se posicionou. "Parte da torcida está em êxtase com a declaração do Nonato. Estão gozando nas calças pelo fato de ter ser contraposto ao Fred. Vejam no que o Fluminense Football Club está resumido. Triste fim!", "Sobre o post do Nonato e o comentário do Fred. "Isso vai ajudar o Fluminense ser campeão? Então não interessa.", escreveram.