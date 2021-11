Fluminense tem dúvida e pode sofrer com desfalque de titular no duelo contra o Sport - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Fluminense tem dúvida e pode sofrer com desfalque de titular no duelo contra o Sport Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/11/2021 15:41

O Fluminense pode ter um desfalque importante na partida diante do Sport, no próximo sábado, às 21h, no Maracanã. O goleiro Marcos Felipe não treinou com o elenco na terça e nem nesta quarta-feira, e vai passar por exames para saber se tem condições de entrar em campo. A informação foi dada inicialmente pela "Rádio Brasil" e confirmada pelo LANCE!.



O goleiro se machucou no último domingo, já na reta final da derrota por 1 a 0 para o Ceará. Ele se chocou com Mendoza e vem se queixando de dores no joelho direito desde então. O L! apurou que Marcos Felipe já se sente melhor, mas mesmo assim vai fazer os exames para ver se pode retornar às atividades nesta quinta-feira.

Titular em 56 dos 60 jogos do Flu no ano, Marcos Felipe conquistou a vaga ainda na última temporada e ganhou força justamente com o técnico Marcão, sendo mantido com Roger Machado. Por falhas e o baixo aproveitamento em pênaltis, o arqueiro vem sendo criticado pela torcida, mas segue iniciando as partidas.

Caso ele não esteja à disposição, Muriel será o substituto. O goleiro reserva também foi escolhido como titular contra o Sport, no primeiro turno. Naquela ocasião, Marcos Felipe e outros atletas foram poupados por conta da Libertadores. Ele também iniciou na rodada seguinte, contra o Grêmio, e, desde então, não atuou mais.