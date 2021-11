Fred - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/11/2021 19:09 | Atualizado 03/11/2021 19:26

Rio - O atacante Fred, do Fluminense, acionou o Cruzeiro na Justiça para que o clube pague a dívida de R$ 23 milhões por sua saída do Atlético-MG, no fim de 2017. O caso corre em segredo de justiça na 2ª Vara do Trabalho, do TRT-3, de Minas. As informações são do site "GE".

Fred foi intimado pela Justiça a quitar o valor, mas o advogado do atleta garante ter provas de que o Cruzeiro, na época, garantiu responsabilidade sobre a multa.

A ideia da defesa de Fred é tentar uma negociação entre as três partes. O Cruzeiro pagaria os R$ 23 milhões ao Atlético, enquanto o Galo quitaria a dívida de R$ 4 milhões que tem com o atacante.